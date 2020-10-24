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24.10.2020 17:11
Рубрика: Происшествия

Замглавы московской таможни арестован за взятку в полмиллиона рублей

Текст: Александр Степанов

Заместитель руководителя Московской таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов, обвиняемый в получении взятки в 500 тысяч рублей арестован на два месяца.

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С ходатайством о заключении высокопоставленного таможенника под стражу в Пресненский суд столицы обратилось следствие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда, Сергею Цуканову, который обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 декабря 2020 года.

По данным источника, Цуканов, получив информацию что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары меховой компании ООО "Меховой мир" в ходе таможенной проверки, совместно с другими неустановленными сотрудниками таможни решил потребовать взятку за допуск к изъятым товарам компании. Он, через доверенное лицо, сообщил о необходимости передать 500 тыс. рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договоренности.

Представители компании, представлявшей интересы "Мехового мира", в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тыс. рублей. Затем Цуканов был задержан. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, по которому Цуканову грозит штраф от 2 до 4 млн рублей и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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