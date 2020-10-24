36 тысяч жителей Хабаровского остались без электричества

В Хабаровском крае из-за непогоды в ночь на субботу произошли массовые аварийные отключения электричества.

Сильный ветер, достигающий 25 метров в секунду, и налипающий на провода мокрый снег приводят к их обрыву. Как сообщается на сайте Министерства энергетики России, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населенных пунктах края (более 36 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей - 20,06 МВт.

Непогода и аварийные отключения продолжаются в настоящее время. К аварийно-восстановительным работам привлечены восемь бригад. В сообщении отмечено, что ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В самом Хабаровске, по данным экстренных служб, без света остались около 30 многоквартирных домов и 300 домов в частном секторе.