На Сахалине вышедшие из берегов реки подтопили дома

На Сахалине из-за сильных дождей в ночь с пятницы на субботу резко поднялся уровень воды в трех реках. Подтоплены несколько частных домов, их жителей разместили в пунктах временного размещения.

В Южно-Сахалинске произошел подъем воды в реке Владимировка, из-за этого подтопило два частных дома, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В пункт временного размещения обратились пять человек.

В Смирныховском районе вышедшие из берегов реки Побединка и Орловка подтопили 11 домов. Здесь развернут пункт временного размещения на базе школы. Пока туда доставлен один человек.

В Смирныховский район выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Подъем воды в реках - следствие мощного циклона, обрушившегося на островной регион.