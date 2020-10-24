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24.10.2020 14:59
Рубрика: Общество

Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В зеленой зоне, означающей затухание эпидемии, по его словам, не осталось ни одного региона, а в восьми субъектах ситуацию можно оценить как тяжелую.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ученый пояснил, что карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые" - с показателем распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" - 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные); "темно-красные" - 1,2-1,4 (тяжелые).

"В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ", - пояснил Тавадян.

В "светло-красную" зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

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