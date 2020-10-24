В Якутии при пожаре погибли женщина и четверо детей

В селе Крест-Кытыл Намского района при пожаре в жилом доме в субботу погибли женщина и четверо детей.

Информация о том, что в селе горит двухквартирный дом, поступила в подразделение пожарной охраны незадолго до пяти часов утра. К месту пожара незамедлительно были направлены огнеборцы. Но к моменту прибытия первого из пяти экипажей дом уже горел по всей площади - 160 квадратных метров.

В сгоревшем доме пожарные нашли тела женщины и четверых детей. Кроме того, пострадал мужчина, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Дознаватели МЧС совместно с сотрудниками следственного комитета и МВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К месту пожара направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.