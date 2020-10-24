В северных регионах установилось аномальное тепло

На Северо-Востоке России температурная аномалия превышает средние климатические нормы на 10 - 15 градусов.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В северных районах, как с весны установилась очень теплая погода, так и продолжается. На востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке температура выше нормы на 10-15 градусов", - процитировало ученого в субботу РИА Новости.

Роман Вильфанд уточнил, что минимальные ночные температуры в этих краях не опускаются ниже 8-14 градусов, а днем - около нуля. Он отметил, что аномальное тепло может помешать традиционному укладу жизни на Севере.