В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Новосибирской области, случившемся сегодня около 10.30 по местному времени на 129-м километре федеральной автотрассы Р-255 "Сибирь".

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, микроавтобус Toyota Noah, направлявшийся со стороны Новосибирска в сторону райцентра Болотное, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Томска в Барнаул.

По предварительной информации, в результате столкновения погибли 52-летний водитель Toyota, а также находившиеся в микроавтобусе женщина, девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик.

Еще двух пассажиров, как сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарные освободили при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших в Мошковскую районную больницу.

В рейсовом автобусе, где находились 14 пассажиров и два водителя, пострадавших нет, всех пассажиров пересадили в попутный автобус, они выехали к месту следования.

В это время трасса не перекрывалась. В ликвидации последствий ДТП участвовали 26 спасателей, полицейских и медиков, а также девять единиц техники. На место происшествия выезжали начальник ГУ МВД по Новосибирской области и начальник регионального УГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства автокатастрофы.