Горная разведка в КЧР получила новейшие снайперские винтовки

Горные разведчики в Карачаево-Черкесии приняли на вооружение новейшие снайперские крупнокалиберные винтовки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Речь о СВД-М и АСВК-М "Корд-М" калибра 12,7 миллиметра.

Так, АСВК-М, входящая в состав системы экипировки военнослужащих "Ратник", предназначена для поражения легкобронированной техники и живой силы противника в бронежилетах. Мощный патрон позволяет поражать цели на дальности до двух километров, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

"Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку в ночное время.

Ресурс составляет 4500 выстрелов, есть возможность регулировки усилия спуска. Конструкции оружия позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы.

Кроме того, разведчики получили модернизированный автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации "Обвес", у которого есть пламегаситель и тактический фонарь. На автомат монтируется цевье из стеклонаполненного полиамида, лазерный целеуказатель и другое совместимое оборудование. АК-74М с "Обвесом" превосходит базовое изделие по кучности стрельбы в 1,3 раза.

Первые практические занятия со снайперами и войсковыми разведчиками пройдут в начале зимнего периода обучения.