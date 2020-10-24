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24.10.2020 11:06
Рубрика: Власть

Из Подмосковья в Южную Осетию отправлен военный мобильный госпиталь

Текст: Юрий Гаврилов
Специалисты мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа идут маршем на штатной технике из подмосковного Алабино в Южную Осетию.

В путь длинной более 1900 километров они отправились для оказания медицинской помощи жителям южной республики, страдающим от новой коронавирусной инфекции.

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В Минобороны РФ рассказали, что в состав полевого медицинского подразделения включили 133 военнослужащих и 37 единиц специальной техники. "По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь в кратчайшие сроки развернут в районе города Цхинвал. Там военные медики начнут принимать больных и оказывать врачебную помощь инфицированному Covid-19 населению Южной Осетии", - заявили в нашем военном ведомстве.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевую лечебницу, развернутую на базе пневмокаркасных сооружений. Он предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В лечебницу входят приемо -сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

"Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, что 22 октября, руководствуясь решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, министр обороны Сергей Шойгу на совещании в ведомстве поставил задачу - оперативно доставить и развернуть в Южной Осетии многофункциональный мобильный госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Ранее по просьбе министра обороны Абхазии Владимира Ануа такая же военно-полевая лечебница на 100 койко-мест со всем необходимым медицинским оборудованием и техникой была оперативно переброшена из Южного военного округа в Сухум. Ее врачи, медсестры, фельдшеры и лаборанты уже работают с пациентами, лечат больных коронавирусом и проводят обязательные в таких случаях анализы и обследования.

Кроме того, Черноморский флот России отправил в Абхазию подразделения и технику войск радиационной, химической и биологической защиты. Эти специалисты, в том числе с помощью авторазливочных станций АРС-14М и тепловых машин ТМС-65У с реактивным двигателем, проводят в республике дезинфекцию территорий и объектов.

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