В Чечне на автозаправке загорелся резервуар с газом

В городе Аргун Чеченской Республики около 18 часов начался пожар на автозаправочной станции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит одна из цистерн, заполненная газом.

- В 18:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун. Всего на АЗС 5 цистерн. Горит одна. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

О причинах пожара пока неизвестно, по предварительной информации пострадавших нет. Полицейские остановили движение на прилегающем к АЗС участке дороги, существует возможность взрыва. На месте тушения сейчас работают 55 спасателей ГУ МЧС по Чечне и восемь единиц техники.