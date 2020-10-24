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24.10.2020 19:58
Рубрика: Происшествия

В Чечне на автозаправке загорелся резервуар с газом

Текст: Михаил Сухарев

В городе Аргун Чеченской Республики около 18 часов начался пожар на автозаправочной станции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит одна из цистерн, заполненная газом.

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- В 18:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун. Всего на АЗС 5 цистерн. Горит одна. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

О причинах пожара пока неизвестно, по предварительной информации пострадавших нет. Полицейские остановили движение на прилегающем к АЗС участке дороги, существует возможность взрыва. На месте тушения сейчас работают 55 спасателей ГУ МЧС по Чечне и восемь единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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