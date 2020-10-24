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24.10.2020 00:28
Рубрика: Происшествия

В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане сотрудники полиции и СК России задержали двух подозреваемых в убийстве 35-летнего бывшего бойца ММА. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"
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Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, преступление произошло 22 октября на территории у входа в один из ресторанов в городе Хасавюрт.

Подозреваемые в убийстве, 24-летний и 53-летние мужчины, сначала вступили в словесную перепалку, а потом застрелили бывшего спортсмена.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Причины конфликта уточняются.

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