В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА

В Дагестане сотрудники полиции и СК России задержали двух подозреваемых в убийстве 35-летнего бывшего бойца ММА. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, преступление произошло 22 октября на территории у входа в один из ресторанов в городе Хасавюрт.

Подозреваемые в убийстве, 24-летний и 53-летние мужчины, сначала вступили в словесную перепалку, а потом застрелили бывшего спортсмена.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Причины конфликта уточняются.