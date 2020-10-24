В Ленобласти найден мертвым депутат и бизнесмен Александр Петров

В Выборгском районе Ленобласти найден мертвым бизнесмен и депутат депутат горсовета Выборга Александр Петров.

По предварительным данным, на предпринимателя напали - как сообщает источник "Интерфакса", тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в его доме.

В областном СК, не называя имя убитого, добавили, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа под начальством руководителя регионального следственного управления Сергея Сазина.

Справка "РГ"

Александр Петров - отец первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, совладелец многих крупных предприятий Ленобласти.