Беглов перешел на удаленку из-за возможного контакта с больными COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с сегодняшнего дня работает только дистанционно. Как сообщили в Смольном, это сделано "из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным".

Решение было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности, - пояснили в городском правительстве.

Все совещания с участием главы города будут проводиться с помощью видеосвязи.

Согласно официальной информации, в настоящее время под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией находится 3629 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 1493 - контактные, 2079 - на самоизоляции.