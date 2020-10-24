В Петербурге новую подлодку "Волхов" передали на вооружение ВМФ России

Дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" передали в состав Военно-морского флота. Торжественная церемония подъема флага прошла на глубоководной набережной, сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи", где субмарину и построили.

Как отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, символично, что в год 75-летия Великой Победы на вооружение передают боевой корабль, названный в честь города воинской славы Волхова. А заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин добавил, что это уже вторая неатомная подводная лодка, которую "Адмиралтейские верфи" построили для Тихоокеанского флота. Субмарина будет выполнять ответственные задачи в мировом океане.

"Волхов" - подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Она вторая в серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота. Первая подлодка "Петропавловск-Камчатский" уже в составе флота с ноября прошлого года. На третьей подлодке "Магадан" ведутся работы по подготовке к спуску на воду. Он планируется на первый квартал будущего года. Четвертая субмарина "Уфа" - в процессе подготовки стыковки блоков в единый корпус. До конца 2020-го запланирована закладка пятой подводной лодки серии.