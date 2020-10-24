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24.10.2020 13:27
Рубрика: Власть

Военнослужащие ЗВО провели учения в честь 70-летия спецназа

Текст: Светлана Цыганкова

Военнослужащие Западного военного округа провели практические учения в честь 70-летия со дня основания подразделений специального назначения Вооруженных сил России.

В Псковской области спецназовцы отработали упражнения по проникновению в здание с использованием альпинистского снаряжения, преодолению естественных и искусственных препятствий как в одиночку, так и в группе, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Снайперы провели дуэли. Суть в том, что каждому из двух стрелков определяют участок, на котором он должен в короткое время оборудовать позицию и приготовиться к стрельбе.

Своего "противника" он не может наблюдать. По сигналу препятствие, закрывающее одного снайпера от другого, убирается и начинается дуэль. Побеждает тот, кто обнаружит позицию оппонента раньше.

А в Ленинградской области военнослужащие совершили марш-бросок на 10 километров со штатным стрелковым оружием и амуницией, разведали и организовали засаду на бронеавтомобиль, в котором, по замыслу, были документы особой важности. Кроме того, спецназовцы взяли штурмом укрепленное здание и уничтожили находящихся там участников бандформирования. В их роли выступили наиболее опытные бойцы подразделения.

Справка "РГ"

День подразделений специального назначения Вооруженных сил России отмечают 24 октября. В этом году ему исполняется 70 лет. Именно в этот день в 1950 году маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения.

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