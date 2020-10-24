Кириенко рассказал о новых ролях регионов России

Иваново может стать мировой столицей моды, а Калмыкия - электронной музыки, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Так, представитель Кремля отметил уникальные культурные особенности Калмыкии, которые позволят ей стать столицей мировой электронной музыки.

"Это не то, чем привыкла конкурировать Калмыкия в традиционном укладе экономики. Но это то, где мы сегодня можем быть лучшими. И странно сегодня не использовать эти возможности", - сказал Кириенко, выступая на сессии, посвященной креативной экономике, которая проходит в Москве в рамках творческого фестиваля "Таврида АРТ Moscow".

Он также рассказал о новых креативных возможностях Иваново.

"Мы все привыкли к тому, что Иваново - это производство ткани. Но Иваново сегодня может стать российской - а может быть и мировой - столицей современной моды", - пояснил представитель Кремля.