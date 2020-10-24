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24.10.2020 17:59
Рубрика: Спорт

"Краснодар" и "Спартак" назвали составы на матч 12-го тура РПЛ

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и московского "Спартака" на центральный матч двенадцатого тура тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Поединок на арене "быков" в столице Кубани начнется в 19:00.

Фото: staderennais.com
"Краснодар" спас игру с "Ренном" в первом туре Лиги чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев (пока неизвестно, появится ли он на скамейке запасных -  во вторник он не полетел во Францию на матч Лиги чемпионов против "Ренна" из-за сильнейшей ангины) выпустит на поле следующих футболистов: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.

По-прежнему по причине коронавирусного карантина вне заявки находятся лидер кубанской команды Кабелла и новичок Марков. Продолжают восстанавливаться от травм Классон, Вандерсон и Ари - три других ведущих атакующих игрока "Краснодара". Не появится на поле и единственный "чистый" форвард Берг. В общем, состав хозяев выглядит на редкость экспериментальным. В таком сочетании "быки" еще никогда не выступали. Заметим, в следующую среду, 28 октября, "Краснодару" предстоит важнейший поединок Лиги чемпионов - во втором туре группового турнира дома против лондонского "Челси".

С кадровыми потерями столкнулся и столичный "Спартак": сегодня главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско не может рассчитывать на своего форварда Соболева, также получившего травму. Зато вернулись в строй ключевые центральные защитники Джикия и Жиго, без которых спартаковцы в обороне в предыдущих матчах испытывали очевидные проблемы.

Как известно, в средине недели московский клуб на выезде проиграл красноярскому "Енисею" в Кубке России по футболу. Что, впрочем, не помешало "красно-белым" выйти в 1/8 финала турнира. К тому же абсолютное большинство выступавших в этой встрече футболистов представляли ближайший резерв команды.

Полностью стартовый состав "Спартака" на матч с "быками" выглядит так: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев, Ларссон, Понсе.

"Красно-белые" проиграли "Енисею" в Кубке России

На данный момент "Спартак" вместе с "Зенитом" (питерцы сейчас играют дома с казанским "Рубином") лидируют в первенстве России: в активе обеих команд по 24 очка. А вот не слишком удачно пока выступающий в РПЛ "Краснодар", имея 18 очков, находится на восьмом месте.

Главный судья этой встречи - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

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