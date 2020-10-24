МЧС: Открытого огня на терпящем бедствие в Азовском море танкере нет

После взрыва на российском танкере "Генерал Ази Асланов" в акватории Азовского моря открытого горения на судне нет, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве добавили, что сейчас судно обследуют и оценивают его состояние.

- Десять членов экипажа танкера эвакуировали, они на борту буксира "Сириус", скоро доставят на сушу. Еще троих членов экипажа продолжают искать. Открытого горения нет, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Разлива нефтепродуктов на месте происшествия также не наблюдается, танкер был пуст, добавили в ГУ МЧС Кубани.

Как сообщалось, сегодня около 19 часов в Азовском море на борту танкера "Генерал Ази Асланов" произошел взрыв. На борту находились 13 человек экипажа. Трое из них оказались за бортом. На место отправились спасательные суда. По данным Росморречфлота на судне взорвались остаточные пары топлива. К танкеру также отправились следователи и криминалисты.