Названы возможные причины взрыва на танкере в Азовском море

Нарушение техники безопасности или проведение огневых работ могли стать причиной взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Четыре человека остаются на борту. К танкеру направлены три спасательных судна.

На месте находится проходившее мимо судно "Братск".

"Генерал Ази Асланов" после взрыва накренился, предстоит борьба за живучесть плавсредства.

Сейчас организована операция по спасению трех оказавшихся за бортом человек. Она осложнена темным временем суток.