В Ялте кабинет вице-спикера горсовета сгорел из-за кулера

В Ялте пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар в кабинете зампредседателя Ялтинского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

По словам вице-мэра Ялты Станислава Шапортова, огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже здания. Охранник здания немедленно позвонил диспетчерам ЕДДС 112 и в МЧС.

- Бригада 2-го пожарно-спасательного отряда немедленно выехала на место ЧП, и ей удалось быстро локализовать пламя, охватившее площадь около четырех квадратных метров, а затем в течение 25-30 минут полностью ликвидировать огонь, - рассказал Станислав Шапортов.

В результате происшествия пострадавших нет. Не пострадали также вещи и документы в помещениях департамента экономического развития администрации, расположенных под обгоревшим кабинетом.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в кулере, который остался невыключенным на выходные.