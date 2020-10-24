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24.10.2020 22:29
Рубрика: Происшествия

Владелец терпящего бедствие танкера рассказал о повреждениях при взрые

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Танкер "Генерал Азии Аланов", на борту которого сегодня около 19 часов во время движения по Азовскому морю произошел взрыв, получил ряд повреждений. Об этом со ссылкой на владельца судна сообщила руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram.

- По предварительным данным судно порожнее, топлива на нем нет. По информации судовлалельца произошло повреждение правого борта, повреждение не влияет на дальнейшее движение танкера, - отметила Радионова.

Сейчас ликвидацией последствий занимаются 102 человека и пять судов - "Братск", "Сириус", "Григорий Бугров", "Сормовский 3058", "Волганец 146". Также к месту происшествия вышел катер Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым "Дмитрий Михайлик".

Как сообщалось, взрыв на танкере произошел после того, как он прошел Керченский пролив. На борту находились 13 членов экипажа - 10 из них уже эвакуированы, трое оказались за бортом и их поиски продолжаются. Открытого горения, по данным МЧС, на судне нет. СК РФ начал проверку инцидента. Предварительными причинами взрыва называют нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

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В Азовском море терпит бедствие танкер «Генерал Азии Аланов». Проводится спасательная операция. По предварительным данным судно порожнее, топлива на нем нет.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ По информации судовлалельца произошло повреждение правого борта, повреждение не влияет на дальнейшее движение танкера. Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 102 чел. 14 ед. тех., из них от МЧС России 33 чел. 4 ед. тех. На месте работают судна «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганец 146». В пути следования находится судно Импульс и Меркурий. К месту происшествия вышел катер Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым «Дмитрий Михайлик».⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора оперативно вышли в рейд, чтобы оценить ситуацию на месте.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #росприроднадзор

Публикация от Светлана Радионова (@_svetlana__radionova_)

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Республика Крым

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