На Ямале прописали в законе льготы для переработчиков газа

Депутаты автономного округа для предприятий газо- и нефтехимии закрепили поправкой в действующий региональный закон налоговые льготы, которые будут способствовать развитию отрасли и приведут в итоге к расширению налогооблагаемой базы.

Ими могут воспользоваться компании, специализирующиеся на добыче и переработке углеводородного сырья, а именно изготавливающие сжиженный природный газ и (или) перерабатывающие такое сырье для получения товарной продукции нефтехимии на новых производственных мощностях. Преференции касаются налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет. Для объектов, впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2021 года, ставка составит 13,5 процента, после 1 января - 11,5. Она будет применяться в течение 12 лет, начиная с месяца реализации первой партии соответствующего товара.

Льгота вводится с учетом значительного снижения цен на углеводороды на мировом рынке. Она будет способствовать устойчивости бизнеса, долгосрочному финансовому планированию, привлечению инвестиций в перспективные проекты в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ) и продукции нефтехимии, а в конечном итоге стабильному формированию бюджета, подчеркивает председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

В частности, появление новых производственных комплексов приведет в последствии к увеличению сборов того же налога на имущество, создаст мультипликативный эффект в сфере занятости населения. Дальнейшая реализация проектов по сжижению природного газа и его транспортировке позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн и достичь цели, обозначенной в Энергетической стратегии России, - довести годовое производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году.