На Ямале прописали в законе льготы для переработчиков газа

Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте 07:21
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19 06:43
Эксперт назвал отличие телефонного афериста от сотрудника банка 06:32
Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики 05:36
Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу 04:59
В Алабаме упал самолет ВМС США 04:41
Вильфанд рассказал о погоде на новой неделе 04:13
В Берлине ужесточили меры против распространения COVID-19 03:19
Вторые дебаты Трампа и Байдена вызвали меньший интерес у американцев 02:50
Вильфанд объяснил аномальную погоду в Европейской России на выходных 02:32
Впервые за 159 лет Санта лично не встретит детей в универмаге Нью-Йорка 01:55
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек 01:31
В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА 00:28
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23.10.2020
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23.10.2020
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23.10.2020
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 23.10.2020
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 23.10.2020
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 23.10.2020
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 23.10.2020
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 23.10.2020
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 23.10.2020
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 23.10.2020
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 23.10.2020
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 23.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 06:54
Рубрика: Власть

На Ямале прописали в законе льготы для переработчиков газа

Текст: Иван Ман
Депутаты автономного округа для предприятий газо- и нефтехимии закрепили поправкой в действующий региональный закон налоговые льготы, которые будут способствовать развитию отрасли и приведут в итоге к расширению налогооблагаемой базы.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Ими могут воспользоваться компании, специализирующиеся на добыче и переработке углеводородного сырья, а именно изготавливающие сжиженный природный газ и (или) перерабатывающие такое сырье для получения товарной продукции нефтехимии на новых производственных мощностях. Преференции касаются налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет. Для объектов, впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2021 года, ставка составит 13,5 процента, после 1 января - 11,5. Она будет применяться в течение 12 лет, начиная с месяца реализации первой партии соответствующего товара.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Депутаты Ямала приняли 685 региональных законов за 5 лет работы

Льгота вводится с учетом значительного снижения цен на углеводороды на мировом рынке. Она будет способствовать устойчивости бизнеса, долгосрочному финансовому планированию, привлечению инвестиций в перспективные проекты в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ) и продукции нефтехимии, а в конечном итоге стабильному формированию бюджета, подчеркивает председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

В частности, появление новых производственных комплексов приведет в последствии к увеличению сборов того же налога на имущество, создаст мультипликативный эффект в сфере занятости населения. Дальнейшая реализация проектов по сжижению природного газа и его транспортировке позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн и достичь цели, обозначенной в Энергетической стратегии России, - довести годовое производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин назвал увеличение доходов граждан ключевым вопросом
Собянин: Москве не нужны новые ограничения
"Медвежий" красный прилив погубил морских животных на Камчатке
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года