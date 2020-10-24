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24.10.2020 13:31
Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели дела о хищениях при очистке реки Миасс

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинске возбудили сразу два уголовных дела по факту вскрытых хищений при очистке русла реки Миасс. Под прицел следствия попали чиновники минэкологии, как заказчики работ, и руководство подрядной организации, занимавшейся выполнением госконтракта.

Как сообщили в прокуратуре региона, 15 июня министерство экологии Челябинской области в рамках нацпроекта "Экология" заключило контракт с ООО "Акватехника" на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарника и водной растительности на сумму свыше 29 миллионов рублей. В ходе ревизии выяснилось, что подрядчик внес недостоверные сведения об объеме размещенных на полигоне отходов и затратах на их перевозку, завысив стоимость работ более чем на 12 миллионов рублей. В свою очередь специалисты министерства подлога не выявили, а работы оплатили в полном объеме.

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Материалы прокурорской проверки были направлены в ГУ МВД и СК региона для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. В свою очередь в минэкологии пояснили, что по контракту в этом году компания "Акватехника" должна была очистить 6.4 гектара акватории реки Миасс и вывезти на мусорный полигон все собранные отходы.

- Эта работа, по нашему мнению, проведена в полном объеме, - рассказали в минэкологии.- Подрядчик предоставил все документы об объеме вывезенных отходов и подтверждающую это справку с полигона. Цифры в этих справках, совпадают. А что до взаимодействия подрядчика и полигона, так они остаются их коммерческими отношениями и в компетенцию нашего министерства не входят.

Изучив доводы сторон, в следственном управлении СК региона пришли к выводу о наличии в действиях специалистов минэкологии состава преступления по статье о халатности при приемке работ с причинением особо крупного ущерба, предусматривающей наказание от крупного штрафа до полугодового ареста.

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных пока лиц из числа работников ООО "Акватехника". Им инкриминируется хищение бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ в особо крупном размере. По закону виновным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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По данным минэкологии в прошлом году от камыша и бытового мусора удалось очистить 5,9 гектара реки. В этом году очищенная территория увеличилась на 6,4 гектара. Однако положительные изменения пока в глаза не бросаются.

- Предстоит еще очень многое сделать, чтобы река стала украшением нашего города,- пояснил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. - В целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка реки на территории от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС, включая сами пруды. Реализация проектных решений запланирована на 2023-2024 годы.

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