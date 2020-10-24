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24.10.2020 11:13
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета

Текст: Елена Мационг

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово скончался пассажир рейса Новосибирск-Москва.

Фото: iStock
В Кольцово экстренно сел самолет Москва - Омск из-за отказа датчиков

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет вынужден был совершить экстренную посадку из-за того, что одному из пассажиров в полете стало плохо.

По прилету борт уже ожидала бригада скорой помощи. Врачи почти полтора часа пытались спасти пассажира, но им это не удалось, он скончался.

По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ. Он потерял сознание еще в тот момент, когда самолет находился в небе.

По данным табло вылета аэропорта Кольцово, рейс до сих пор задержан. Вылет в пункт назначения ожидается в 13.50. местного времени.

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