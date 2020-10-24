В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово скончался пассажир рейса Новосибирск-Москва.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет вынужден был совершить экстренную посадку из-за того, что одному из пассажиров в полете стало плохо.
По прилету борт уже ожидала бригада скорой помощи. Врачи почти полтора часа пытались спасти пассажира, но им это не удалось, он скончался.
По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ. Он потерял сознание еще в тот момент, когда самолет находился в небе.
По данным табло вылета аэропорта Кольцово, рейс до сих пор задержан. Вылет в пункт назначения ожидается в 13.50. местного времени.