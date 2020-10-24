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24.10.2020 13:39
Рубрика: Спорт

Роспотребнадзор разрешил "Спартаку" провести домашний матч со зрителями

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Роспотребнадзор по городу Москве разрешил допуск на матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" зрителей. Их количество не должно превышать шести процентов от вместимости арены.

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Ранее столичный клуб получил предписание о том, что из-за нарушений, допущенных на матче "Спартак" - "Зенит", игра состоится без зрителей. Встреча "Спартака" и "Ростова" пройдет 31 октября.

Как говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, принимающая сторона берет на себя все обязательства по обеспечению мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Согласно внесенным изменениям, футбольный матч, запланированный на 31 октября на стадионе "Открытие Арена", можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор заявил о том, что все меры будут проконтролированы, а при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.

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