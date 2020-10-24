Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов

Оно и к лучшему: Дэвид Финчер дал понять, что его криминальный триллер "Охотник за разумом" (Mindhunter), ранее замороженный на неопределенное время после второго сезона, скорее всего на экраны уже не вернется - актеры проекта распущены.

Напомним: первый сезон, вышедший в октябре 2017-го, был велик. Второй, премьера которого состоялась в августе прошлого года, радость если и вызывал, то уже сильно точечно.

При этом Дэвид сообщил: разговоры о возможности продолжения шоу велись, но шансы на возвращение ничтожны. Чему, помимо прочего, способствует финансовый вопрос - сериал дорог в производстве, тогда как количество просмотров оставило желать лучшего.

Постановщик призвал быть реалистами, заметив, что на новый сезон сериала с ограниченной аудиторией достойный бюджет ему никто не даст. Вероятно, можно было бы поработать над снижением планки затрат, конечно, но Финчера такой расклад не устраивает, пишет Collider.

Ранее вышел неописуемой крутости трейлер "Манка" - первой за несколько лет полнометражной режиссерской картины Финчера.