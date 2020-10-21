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Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера

Новости
    21.10.2020, 17:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале сервиса Netflix только что опубликован полноценный трейлер монохромной биографической драмы "Манк" - новой режиссерской полнометражки постановщика "Бойцовского клуба" и других культовых картин Дэвида Финчера.

Фото: youtube.com
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В целом, уже из тизера было ясно: там есть на что посмотреть. А уж теперь это просто в голос вопиет - на протяжении без малого трех минут.

Лента расскажет о Германе Манкевиче, весьма витальном соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса, неоднократно признанного "лучшим фильмом всех времен и народов".

Сыграл Манкевича Гэри Олдман - явно от всей души вложился. Сценарист - покойный отец Дэвида Говард Финчер.

В других ролях: Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Бёрк, Таппенс Мидлтон, Том Пелфри, Чарльз Дэнс и Джозеф Кросс.

"Манк" - первый полнометражный проект Финчера-режиссера со времен "Исчезнувшей" 2014 года, после которой он занимался либо сериалами ("Карточный домик", "Охотник за разумом", дикая анимационная антология "Любовь, смерть и роботы"), либо продюсированием ("Девушка, которая застряла в паутине", например).

Кстати, Дэвид мечтал снять этот фильм четверть века, причем на титульную роль изначально сватал Кевина Спейси.

Премьера - 4 декабря.

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