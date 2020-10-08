Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера

Ух! - на YouTube-канале сервиса Netflix только что опубликован первый тизер-трейлер байопика "Манк" (Mank), новой картины Дэвида Финчера.

Упивайтесь: более стильно "нарезать", наверное, просто невозможно в принципе.

Картина расскажет о Германе Манкевиче, крайне витальном соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса. Неоднократно признанного "лучшим фильмом всех времен и народов". Манкевича сыграл Гэри Олдман.

Сценарист - покойный отец Дэвида Говард Финчер. Дэвид - режиссер и сопродюсер. Композитор - Трент Резнор.

В других ролях: Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Бёрк, Таппенс Мидлтон, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Джозеф Кросс.

Отметим, что "Манк" стал первой полнометражкой Финчера со времен триллера "Исчезнувшая" (2014), после которой Дэвид занимался либо сериалами ("Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы"), либо продюсированием ("Девушка, которая застряла в паутине").

К слову, Финчер мечтал снять эту картину четверть века, причем изначально на титульную роль рассматривался Кевин Спейси.

Релиз на сервисе - 4 декабря.

Ранее публиковались не менее впечатляющие кадры из фильма.

Напомним, сценарист Аарон Соркин недавно заявил, что намерен заняться сиквелом "Социальной сети", если её будет снимать Финчер.