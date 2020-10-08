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Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера

Новости
    08.10.2020, 19:20
Текст:   Олег Усков

Ух! - на YouTube-канале сервиса Netflix только что опубликован первый тизер-трейлер байопика "Манк" (Mank), новой картины Дэвида Финчера.

Фото: AP Photo/ Frank Wiese
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Упивайтесь: более стильно "нарезать", наверное, просто невозможно в принципе.

Картина расскажет о Германе Манкевиче, крайне витальном соавторе "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса. Неоднократно признанного "лучшим фильмом всех времен и народов". Манкевича сыграл Гэри Олдман.

Сценарист - покойный отец Дэвида Говард Финчер. Дэвид - режиссер и сопродюсер. Композитор - Трент Резнор.

В других ролях: Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Бёрк, Таппенс Мидлтон, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Джозеф Кросс.

Фото: kinopoisk.ru
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Отметим, что "Манк" стал первой полнометражкой Финчера со времен триллера "Исчезнувшая" (2014), после которой Дэвид занимался либо сериалами ("Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы"), либо продюсированием ("Девушка, которая застряла в паутине").

К слову, Финчер мечтал снять эту картину четверть века, причем изначально на титульную роль рассматривался Кевин Спейси.

Релиз на сервисе - 4 декабря.

Ранее публиковались не менее впечатляющие кадры из фильма.

Напомним, сценарист Аарон Соркин недавно заявил, что намерен заняться сиквелом "Социальной сети", если её будет снимать Финчер.

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