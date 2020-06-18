Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре

Долгожданный биографический фильм Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб", "Зодиак", "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона") "Манк" выйдет на Netflix уже этой осенью.

Фильм посвящен сценаристу величайшего фильма всех времён "Гражданин Кейн" Герману Джекобу Манкевичу и режиссеру этого фильма Орсону Уэллсу, получившим в 1942 году Оскар за свой киношедевр. История, снятая Финчером, - это классическая голливудская история о борьбе за славу и влияние: в ходе работы над "Гражданином Кейном" Манкевич враждовал с Уэллсом по поводу видения фильма и авторства сценария, отказываясь приписывать оригинальность текста кому-либо ещё, кроме самого себя.

Роль Манкевича исполнил обладатель Оскара Гэри Олдман ("Тёмные времена", "Темный рыцарь", "Пятый элемент", "Шпион, выйди вон!"), а сценарий к фильму был написан ныне покойным отцом Дэвида Финчера Джеком Финчером.

В черно-белом байопике о киноэпохе 1930-х годов роль голливудской звезды Мэрион Дэвис сыграла Аманда Сейфрид, жену Манкевича - Таппенс Миддлон ("Игра в имитацию", "Чистая кожа", "Чат"), секретаря прославившегося сценариста Риту Александр - Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Красивый, плохой, злой").

В роли брата Манкевича зритель увидит Тома Пелфри ("Банши", "Озарк"), а самого Уэллса сыграет британский актёр Том Бурке ("Мушекетёры", "Страйк").

Одним из продюсеров фильма является сценарист Эрик Рот ("Форрест Гамп" и "Звезда родилась"), который уже имел опыт сотрудничества с Финчером в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Как заявил Рот, зритель сможет увидеть историческую драму в октябре, хотя сам стриминговый сервис Netflix ещё не подтвердил окончательную дату релиза.

Существует высокая вероятность, что фильм "Манк" станет претендентом на Оскар от Netflix, так как видеоплатформа выпускает картину в сезон проведения международных кинофестивалей, где обычно с премьерой выступают будущие номинанты на высокие награды в мире кино.