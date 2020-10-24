Щербакова проиграла Усачевой короткую программу на Кубке России

Двукратная чемпионка России и призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова проиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи Дарье Усачевой, с которой тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Щербакова, напомним, выиграла первый этап Кубка страны в Сызрани. Захватить лидерство в олимпийском Сочи помешала ошибка при исполнении сложнейшего каскада. Анна сделала тройной лутц и только двойной риттбергер. Фигуристка также чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип, набрав за прокат 77,47 балла.

А вот Дарья Усачева, которая на втором этапе Кубка России в Москве заняла третье место, безошибочно исполнила короткую программу, в том числе двойной аксель, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп". Спортсменка получила от судей 78,41 балла.

Третьей в протоколе идет чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая здорово прибавила после сентябрьских контрольных прокатов. Туктамышева не только представила новый, очень удачный костюм к программе "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна, но и справилась со своим контентом. Лиза начала с акселя в 3,5 оборота - самого сложного прыжка в женском одиночном катании. Ученица Алексея Мишина также сделала каскад "лутц-тулуп" с рукой наверх и тройной флип. Лиза набрала 76,36 балла.

Еще одна подопечная Мишина, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, допустившая степ-аут на тройном лутце, занимает промежуточное пятое место (65,26).

Произвольную программу одиночницы покажут завтра.