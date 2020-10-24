"Спартак" предложил Доменико Тедеско новый контракт

Руководство "Спартака" предложило продлить контракт главному тренеру команды Доменико Тедеско.

Московский "Спартак" по итогам 12 туров единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, опережая на три очка "Зенит". После победы над "Краснодаром" со счетом 3:1, стало известно о том, что руководство клуба предложило Тедеско продлить действующее соглашение.

Нынешний контракт Тедеско, который возглавил "Спартак" в 2019 году истекает по завершению нынешнего сезона.

О предложении продлить контракт сообщил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

"Мы уже предложили продление контракта Тедеско. Он будет думать. Что он решит, - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс". - Он талантливый тренер. Чемпионская игра у него сегодня есть. Надеемся, продолжит в том же духе".