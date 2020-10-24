Спецназ ГРУ был лучшим в мире

Всего один раз в соревновательном поединке сошлись российские и американские спецназовцы. Было это в далеком уже 1996 году. И оказалось, что наши разведчики спецназначения круче "зеленых беретов" и "морских котиков" США.

Самое удивительное - американских профессионалов превзошли русские солдаты срочной службы.

Соревнования разведгрупп спецназначения ГРУ на их слэнге назывались "скачками". Действительно, спецы скакали по очень пересеченной местности как навьюченные тяжеленными рюкзаками боевые лошади. Таких соревнований по их физической и психологической нагрузке, а также по накалу страстей не проводилось ни в одной армии мира. Естественно, заокеанская военная разведка о них знала, какие-то сведения собирала. И, как оказалось, очень хотела увидеть эти "скачки" воочию.

Случилось невероятное. РУМО - разведуправление министерства обороны США и ГРУ договорились о том, чтобы американцы не только увидели соревнования, но и смогли в них поучаствовать.

В Уральском военном округе в районе города Асбест с 16 по 23 июля 1996 года были запланированы соревнования по тактико-специальной подготовке групп специальной разведки ГРУ - сухопутных и морских. На них и пригласили группы спецразведки из Словакии и США.

В соревнованиях участвовало 17 команд. 15 российских, а еще, две - стоит повторить, словацкая и американская. Расскажу об американцах, тем более, что я, ради собственного интереса, прошел с ними почти всю "тропу разведчика".

Команда из США состояла из двух отделений. Шесть человек - "зеленые береты" из 1-й группы спецназначения, базирующейся в форте Льюис, штат Вашингтон. Шесть - "морские котики" из 1-й группы морского спецназа, дислоцирующегося в Сан-Диего, штат Калифорния. По своей зримой физической мощи они были просто воплощением "дубленых загривков". Естественно, все - контрактники, средний возраст которых около тридцати лет.

Командиром группы был капитан Майкл Шоуф - из "зеленых беретов", заместителем "морской котик" - лейтенант Томми Шорт.

Когда все участники соревнований выстроились на плацу, наши явно приуныли. Ведь в российском строю стояли даже не парни, а пареньки 18-19 лет от роду - в нашей армии тогда служили срочную службу, в том числе, в спецназе. Ну как они могли противостоять таким бойцам как крепыш Ричард Холман, имевший более 1700 прыжков с парашютом и прошедший ни одну горячую точку?

На первой репетиции торжественного марша, которым все участники соревнований должны были пройти в день открытия, американцы шли вальяжно, не всегда в ногу, многие жевали резинку. Всем своим видом они говорили, что приехали развлечься - русских мальчишек они одолеют играючи.

Но поскольку готовились к торжеству, то расхлябанность янки в общем строгом строю сыграла бы не в их пользу. Вмешался представитель военного атташата при посольстве США в Москве. Американцы вспомнили, что такое строевой шаг и промаршировали в итоге просто блестяще.

Вкратце расскажу об основных этапах "скачек". Десантирование - американцы прыгали с нашими парашютами, с которыми, как оказалось, были хорошо знакомы. И стреляли они из нашего оружия, кстати, тоже неплохо. После приземления сбор группы в одном месте, маскировка парашютов, посыл радиодонесения в центр, выход к месту огневого налета. Далее - стрельба из бесшумного автомата, бесшумного пистолета, из обычного АК-72, метание гранат, поражение целей из гранатомета и многое другое. Все завершал огневой налет и отрыв от погони с выходом к месту эвакуации вертолетом - десятикилометровый марш-бросок с полной выкладкой.

С парашютом я не прыгал. Встретил суперменов на земле и пошел с ними дальше.

Десантировались янки очень профессионально. Ни одного звука в воздухе. Знаки только жестами. Иногда кто-то издавал крик птицы. Как в кино. На земле они быстро сгруппировались. Дальше надо было определить по карте и компасу путь движения группы. И тут выяснилось, что в армии США давно перешли на Джи-Пи-Эс, про то, как пользоваться картами и компасом стали забывать. А по нашим условиям надо было пользоваться только картой и компасом. Возникла длительная заминка.

На одном из этапов соревнований предстояло выявить и устранить неисправность автомобиля. Неисправности были элементарными, рассчитанными прежде всего на внимательность. Тем более удивительно, что американцы, которые все имеют свои авто и за рулем едва ли не с пеленок, стали чуть ли не двигатель разбирать в поисках причины, почему он не заводится. Копались очень долго. В итоге, устав ждать, наш солдат-водитель подсказал, что отсоединена клемма аккумулятора.

Поиск "базы террористов" предполагал длительное хождение по полям, лесам и болотам. Американцам не повезло. Они сразу угодили в болото, промокли до колен, но выбрались и пошли по верному направлению. Однако вскоре группа запросила привал.

Оказалось, у всех ноги были сбиты в кровь. К их счастью, а точнее - по штатному расписанию, в группе был профессиональный медик по имени Майкл Хетцлер, который качественно обработал раны. Разведчики натянули новые сухие носки и пошли дальше. Потеряли больше часа. "Зеленых беретов" и "морских котиков" шокировало то, что наш посредник - капитан Александр Грибов, который шел с ними, никак не страдал. При этом посредник нес не только обязательный рюкзак, но и тяжелую полевую радиостанцию, которую должен был включить, в случае ЧП.

Так вот, когда Грибов снял промокшие берцы, американские спецы поразились почти младенческой чистоте его ступней. Александр помахал перед лицами американцев портянками, сказав: не эстетично, но практично.

Не секрет, что именно портянки оптимальным образом демпфируют неровности и шероховатости любой обувки, даже мокрой. Правда, если их грамотно мотать на ногу. Александр мотал правильно.

Кстати, отказ от портянок в нынешней Российской армии, как от чего-то архаичного, одобрили далеко не все профессиональные воины.

Дальше американцы шли, что было видно, с большим трудом. Александр Грибов - очень легко. Тем не менее, янки нашли "вражеский" объект достаточно быстро. Вообще, они практически на всех этапах действовали очень грамотно.

Я обратил внимание на то, что в движении их автоматы были направлены стволами влево и вправо. Мне сказали, что в группы берут равное количество правшей и левшей. И для них нет проблем, в какую сторону придется стрелять.

Еще меня удивило, почему в группах не было негров. На что мне ответили: мы профессионалы. И пояснили. Одна группа - "зеленые береты" нацелена на работу в Европе. Откуда там негры? Было это, напомню, в середине девяностых годов прошлого века - сегодня, возможно, "зеленые береты" уже почернели. Зона ответственности "морских котиков" - тихоокеанский регион. Там, как мне сказали, негров не очень жалуют. И чернокожий человек сразу вызывает подозрение, приковывает к себе внимание.

Разведуправление минобороны США не стало играть в толерантность, отдав предпочтение военной практичности.

Огневой налет - один их самых ярких эпизодов соревнований. Наши "салабоны" готовились к нему, как их учили. Маскировались ветками и травой, лица мазали гримом.

Американцы сидели на пригорке и с улыбками смотрели на "русский театр". Командир группы из США сказал, что у них есть очень хороший грим, но он портит кожу. В данном случае, американцы видят свою задачу в том, чтобы выйти на рубеж и первыми выстрелами уничтожить все цели. А в реальных боевых действиях они, конечно же, маскироваться умеют очень хорошо.

Сохранив лицо от преждевременных морщин, американские спецназовцы потеряли его на огневом рубеже. Никто не ожидал, что они стреляют так плохо. Наши срочники оказались гораздо более меткими, чем профи из-за океана. Американцы свои промахи списали на плохую пристрелку оружия. А кто им мешал его пристрелять?

На всех этапах соревнований американцы, хоть и шли вне зачета, катастрофически проигрывали нашим салагам-призывникам. Подошел завершающий этап. Марш-бросок.

Бег для американцев - национальная шизофрения. За океаном бегают все! И они публично заявили, что будут первыми.

Бежать предстояло 10 километров по лесной дороге. Был дан старт. Буквально все затаили дыхание. Ждали мирового марафонского рекорда.

На старте стоял сын офицера спецназа ГРУ - Сергей Мурсков. Ему было 16 лет, он только что закончил второй курс Суворовского училища.

Через пять минут Сергей решил догнать американцев, и побежал следом за давно скрывшейся в лесу группой. И на финиш он прибежал первым, доложив, что американцы на подходе. Подход оказался долгим. Прибежали американцы через пять минут после Сергея, показав худший результат. Почему? Объяснить не смогли.

Соревнования, о которых я вспомнил, были давно, многое забылось. Но запомнилось то, что американские спецназовцы по своему характеру были очень похожи на наших. Специальная разведка - это действительно особый мир, в который приходят просто избранные судьбой люди. Да, в лидерах оказались наши разведчики специального назначения - все срочники, за исключением их командира. Но в то же время, как потом выяснилось, наши спецы позже многое позаимствовали у заокеанских коллег. По их экипировке, слаженности действий, умению передвигаться практически бесшумно, по многому другому.

Расставались тогда по-братски и с полной уверенностью, что встречаться в будущем лучше на таких же соревнованиях, а не на поле боя. Жаль, что международных соревнований по тактико-специальной подготовке больше не проводилось.