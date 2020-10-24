Спецназу ГРУ исполняется 70 лет

Вокруг этих людей - разведчиков специального назначения - всегда был ореол тайны. Само слово "спецназ" десятилетиями произносилось почти шепотом. Сейчас о разведке спецназначения можно говорить открыто. Но сакральность и тайна их службы не утрачены.

День подразделений специального назначения официально был учрежден 31 мая 2006 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Это стало актом признания тех заслуг, которые армейская и флотская специальная разведка вписала в историю Вооруженных сил СССР и Российской Федерации. Особенно с учетом роли спецназа ГРУ в течение многолетних контртеррористических действий на Северном Кавказе.

Спецназ ГРУ как отдельный вид войсковых подразделений появился во исполнение секретной Директивы Военного министра СССР N ОРГ/2/395/832 от 24 октября 1950 года. На ее основании во всех военных округах было создано 46 отдельных рот специальной разведки по 120 человек каждая. О том, какое значение им придавалось, свидетельствует уровень секретности вокруг этих подразделений. Даже в высшем руководстве Минобороны о существовании спецназа, тем более о его задачах, знали очень немногие. И плотная завеса тайны едва не сгубила эти подразделения в самом начале их рождения.

Когда к высшей власти в СССР пришел Хрущев, он начал сокращение Вооруженных сил СССР. 35 спецназовских рот были расформированы, осталось 11. Ставший в 1955 году министром обороны Маршал Советского Союза Георгий Жуков попытался исправить эту явную ошибку. В 1957 году сформировали пять отдельных батальонов спецназа. Далее, как считают эксперты, профессионально изучающие эту тему, Георгий Жуков хотел создать Войска специального назначения. Об этом узнал Хрущев и посчитал, что Маршал Победы готовит военный переворот, который осуществят эти полностью засекреченные части. Осенью 1957 года Георгий Жуков лишился поста министра, развитие спецназа опять заморозилось.

Но здравый военный смысл взял свое. В июне 1961 года вышло мало известное широкой публике постановление ЦК КПСС "О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов". Стоит обратить внимание, что речь шла о партизанских отрядах. И сделано это было не только в целях ввести потенциальных противников в заблуждение, а потому, что понятия "спецназовец" и "партизан" идентичны. Затем вышло несколько директив Генштаба и началось формирование полноценных бригад разведки специального назначения.

В случае угрозы большой войны в СССР предполагалось оперативно развернуть 66 частей и соединений спецназа численностью 44 845 человек

Уже не секрет, что перед началом нашей афганской войны в СССР имелось 23 подразделения специальной разведки общей численностью около 8000 человек. В случае угрозы большой войны предполагалось оперативно развернуть 66 частей и соединений спецназа численностью 44 845 человек.

И если агрессия против СССР становилась неизбежной, то в страны НАТО, в том числе в США, одномоментно должны были быть заброшены сотни разведывательно-диверсионных групп. Они без особых проблем смогли бы парализовать управление войсками и вывести из строя максимальное количество стратегических объектов, включая ракетно-ядерные. Скорее всего, ценой своей жизни. Но уровень моральной подготовки наших разведчиков был таков, что они без сомнений пошли бы в свой последний бой. Хотя не факт, что все спецназовцы оказались бы обречены. Их боевая подготовка была столь высока, что позволяла выжить в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Большой войны не случилось. В разных уголках планеты начались войны партизанские. А это родная стихия разведки специального назначения. Поэтому-то в Афганистане возможности спецназа ГРУ проявились хоть и не в полной мере, но более чем ярко.

На территории Афганистана действовали две бригады специального назначения ГРУ - 15-я и 22-я. Например, с 1986 по 1988 год - период самых активных боевых действий - одна 15-я бригада, которой командовал полковник Юрий Старов, потеряла убитыми 140 солдат и офицеров. При этом ее разведчики уничтожили и взяли в плен около 9000 вооруженных боевиков-душманов. Только в 1987 году разведчики бригады уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами, захватили 290 единиц тяжелого оружия, 80 переносных зенитно-ракетных комплексов.

Тем самым они спасли жизнь тысяч военнослужащих ограниченного контингента наших войск в Афганистане и мирных жителей этой страны.

Первое применение в Афганистане переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" было зафиксировано в конце ноября 1986 года. А уже 5 января 1987 года разведчики 22-й бригады полковника Дмитрия Герасимова в районе населенного пункта Калат смогли захватить три комплекта этого комплекса в целости и сохранности со всей сопутствующей документацией.

Группой спецназовцев командовал майор Евгений Сергеев. Звания Героя Советского Союза ни ему, ни другим разведчикам, участвовавшим в захвате новейших американских ПЗРК, почему-то не присвоили.

Генерал-лейтенант запаса Дмитрий Герасимов рассказал "РГ", что его разведчикам удалось установить - тогда в Афганистане действовала специально подготовленная инструкторами США мобильная группа стрелков из "Стингера". Ее возглавлял "инженер" Гафур - личность по-своему легендарная. Спецназовцы установили район дислокации группы и практически полностью ее уничтожили вместе с десятками "Стингеров". Было блокировано большинство караванных путей, по которым эти комплексы доставлялись в Афган.

Примером того, в каких условиях приходилось тогда работать солдатам и офицерам спецназа, может служить судьба офицера ГРУ, в ту пору еще капитана Рената Шафикова.

В его жилах течет кровь многих восточных народов, и все они признают его своим. Тем более - он неплохо владеет языками, бывшими в ходу в Афганистане. Незадолго до окончания войны за речкой его внедрили в один из крупнейших наркокартелей так называемого золотого полумесяца. И вот, когда он сопровождал караван с наркотиками, шедший в Таджикистан, караван попал в засаду одного из подразделений ГРУ. Почти всех убили, а Рената и нескольких раненых душманов расстреляли. Свои!

К счастью, раны оказались тяжелыми, но не смертельными. Спас его завербованный им агент из того же картеля. Рената нашли и эвакуировали в Ташкент.

Потом он работал в Закавказье, когда там начались межнациональные распри. В 1990-е годы - в Средней Азии, большей частью нелегально.

В Таджикистане, в начале там гражданской войны, его внедрили в одну из самых экстремистских группировок, которую в итоге удалось ликвидировать. То было время широкой гласности. И один из пронырливых журналистов популярной московской газеты написал обличительную статью о вмешательстве ГРУ во внутренние дела Таджикистана. В ней упоминалась информация, по которой Рената вычислили. Сам он сумел скрыться. Но бандиты, прикрывавшиеся знаменем ислама, нашли его жену и демонстративно расстреляли средь бела дня.

Такова судьба и профессиональный риск разведчика специального назначения. Кстати, Шафиков официально служил в армиях СССР, Таджикистана, Узбекистана и России. Каждая из них могла бы присвоить ему звание героя своей страны. Не присвоили.

На вопрос, не жалеет ли он о прожитых годах и не захотел бы изменить судьбу, Шафиков ответил, что ни о чем не жалеет. Начнись все сначала, он бы просто в некоторых случаях действовал более осмотрительно. А гордится тем, что за все время войн, в которых участвовал как строевой командир, он не потерял ни одного подчиненного ему бойца.

Несколько лет назад в нашей стране были созданы Силы специальных операций. Кадровый костяк этих сил составили лучшие офицеры спецназа ГРУ. Так что если сейчас армейский спецназ фактически выведен из Главного разведывательного управления и переподчинен Сухопутным войскам, его правопреемниками на мировой арене стали Силы специальных операций.