Президент Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, Трансляция этого события велась на YouTube-канале президентского избирательного штаба.

Трамп прибыл на участок без супруги. В сопровождении помощников в маске зашел на участок. В зону голосования прессу не пустили. Наблюдатели отметили нехарактерный для него галстук ярко-розового цвета в диагональную полоску. Спустя 15 минут президент совершил подход к прессе. "Для меня большая честь голосовать здесь", - цитирует президента телеканал NBC. Он заверил в хорошей и безопасной процедуре голосования. На время общения снял маску.

Между тем около 53,5 миллиона американцев проголосовали досрочно на президентских выборах, назначенных на 3 ноября. По оценкам экспертов, это может привести к самой высокой явке избирателей в США за более чем столетие. Кроме того, существует беспокойство, что в день выборов следует избегать переполненных избирательных участков для снижения риска заражения коронавирусом.