Новости

"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль Классико" 19:26
Фигуристка Щербакова намерена реабилитироваться после ошибки 19:26
Туктамышева призналась, что было тяжело вернуть тройной аксель в программу 19:18
Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах 19:11
Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов 19:11
Disney сделает Золушку чернокожим юношей 18:51
Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику 18:49
МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении дистанционного обучения 17:48
Замглавы московской таможни арестован за взятку в полмиллиона рублей 17:11
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ 16:45
РПЦ не поддержала идею введения налога за бездетность 16:44
Разработаны новые средства спасения для летчиков 16:40
Турция работает над введением в строй российских ЗРС С-400 16:21
"Динамо" обыграло "Сочи" в первом матче под руководством нового тренера 16:13
Работа над "Шерлоком Холмсом 3" отложена на неопределенный срок 16:00
Министр спорта РФ назвал нападение на арбитра в Грозном безобразием 15:58
Мариинский театр открыл продажу именных билетов 15:37
Полиция возбудила дело после ДТП с автобусами под Новосибирском 15:31
МИД РФ призвал ливийцев придерживаться мирных договоренностей 15:18
В Балашихе открыли памятник главному маршалу артиллерии М. Неделину 15:17
Вирусолог назвал день, когда произойдет пик заболеваемости COVID-19 14:46
В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу 14:42
Вышел клип, посвященный российским бойцам UFC 14:35
Кириенко рассказал о новых ролях регионов России 14:31
Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 19:11
Рубрика: В мире

Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, Трансляция этого события велась на YouTube-канале президентского избирательного штаба.

Фото: EPA-EFE/Morry Gash
Что пообещали Трамп и Байден на финальных дебатах перед выборами

Трамп прибыл на участок без супруги. В сопровождении помощников в маске зашел на участок. В зону голосования прессу не пустили. Наблюдатели отметили нехарактерный для него галстук ярко-розового цвета в диагональную полоску. Спустя 15 минут президент совершил подход к прессе. "Для меня большая честь голосовать здесь", - цитирует президента телеканал NBC. Он заверил в хорошей и безопасной процедуре голосования. На время общения снял маску.

Между тем около 53,5 миллиона американцев проголосовали досрочно на президентских выборах, назначенных на 3 ноября. По оценкам экспертов, это может привести к самой высокой явке избирателей в США за более чем столетие. Кроме того, существует беспокойство, что в день выборов следует избегать переполненных избирательных участков для снижения риска заражения коронавирусом.

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Мишустин присудил премии правительства в области науки
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове