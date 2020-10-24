Туктамышева призналась, что было тяжело вернуть тройной аксель в программу

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая после коростой программы идет третьей на этапе Кубка России, отметила, что довольна своим выступлением. Лиза чисто исполнила сложнейший прыжок для одиночниц - аксель в 3,5 оборота.

- Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала, - цитирует Туктамышеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Я считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки, поэтому было тяжело. Однако как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять.

В произвольной программе, где придется конкурировать с четверными прыжками Анны Щербаковой, Туктамышева наверняка заявит два трикселя. Сейчас Лиза идет третьей (77,36), но с минимальными отрывами от Дарьи Усачевой (78,41) и Щербаковой (77,47). Отставание сократилось, так как после выставления оценок судьи добавили Туктамышевой один балл. Как сообщается на сайте ФФККР, при подсчете баллов закралась математическая ошибка.

Призеров сейчас отделяют минимальные разрывы в баллах, так что все определит произвольная программа.