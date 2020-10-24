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24.10.2020 16:21
Рубрика: В мире

Турция работает над введением в строй российских ЗРС С-400

Текст: Александр Саможнев

Турция продолжает проводить проверку и подготовку к развертыванию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, приобретенных у России, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По его словам, идет плановая проверка и подготовка С-400 для ввода в строй. Поставки систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО, отметил при этом министр.

Турция провела 16 октября испытания С-400 в районе города Синопа на севере республики. Вашингтон выразил надежду, что системы не будут поставлены на вооружение. В противном случае, турецкую сторону будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Напомним, Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела эти системы. Решение Анкары вызвало недовольство у США и у НАТО. Американцы стремятся вынудить Турцию отказаться от российских вооружений. Вашингтон исключил Анкару из программы производства самолетов F-35, а также грозит санкциями.

В мире Ближний Восток Турция

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