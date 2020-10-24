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24.10.2020 10:26
Рубрика: В мире

У президента Польши обнаружили коронавирус

Текст: Александр Саможнев
У президента Польши Анджея Дуды диагностировали коронавирус, сообщил пресс-секретарь Блажей Спихальский.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP Президент Польши Анджей Дуда. Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP

По его словам, президент вчера сделал тест на коронавирус и получили положительный результат. "Однако чувствует себя хорошо", - написал Спихальский вTwitter.

Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI
Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем ранее карантин в связи с контактом с больным коронавирусом отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. А вице-премьер правительства Яцек Сасин прошел карантин четыре раза из-за инфицированных людей в окружении.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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