У президента Польши обнаружили коронавирус

У президента Польши Анджея Дуды диагностировали коронавирус, сообщил пресс-секретарь Блажей Спихальский.

По его словам, президент вчера сделал тест на коронавирус и получили положительный результат. "Однако чувствует себя хорошо", - написал Спихальский вTwitter.

Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем ранее карантин в связи с контактом с больным коронавирусом отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. А вице-премьер правительства Яцек Сасин прошел карантин четыре раза из-за инфицированных людей в окружении.