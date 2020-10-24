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Рубрика: В мире

В Алабаме упал самолет ВМС США

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения самолета военно-морских сил США в американском штате Алабама, сообщает портал NewsNation Now.

Фото: Ronnie Macdonald / wikimedia.org
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"Все произошло в городе Фоли. Самолет упал рядом со школой. Пострадавших среди населения нет, но сообщалось о возгорании дома в районе происшествия", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Причины случившегося выяснят эксперты. Заниматься расследованием будут сотрудники министерства обороны и военно-морского флота США, уточнила пресс-служба офиса шерифа округа Болдуин.

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