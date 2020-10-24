В Берлине ужесточили меры против распространения COVID-19

С субботы, 24 октября, в Берлине вступают в силу ужесточенные правила ношения защитных масок. Впервые с начала пандемии жители должны будут носить их не только внутри помещений, но и на открытом воздухе - на рынках и на десяти оживленных улицах. Кроме того, надевать маски нужно будет везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра.

Ограничения коснутся и социальных контактов. Так с 50 до 25 человек сокращается число максимального присутствия на мероприятиях на открытом воздухе, а на встречах, которые проводятся в помещениях с 25 до 10. Полиция будет контролировать соблюдение новых правил, пишет ТАСС.

В последние недели именно Берлин стал одним из очагов распространения коронавируса. В некоторых городских округах на 100 тысяч жителей фиксируется более 200 заражений в неделю - это в четыре раза больше условно допустимого показателя, обозначенного властями ФРГ.

Масочный режим действует по всей стране. На улицах средства защиты теперь нужно носить не только берлинцам, но и жителям ряда других городов, к примеру Мюнхена и Кельна. Нарушение влечет за собой штраф. До конца года в ФРГ также отменены все массовые мероприятия. Статистика заболеваемости в стране растет с июля, но сейчас она увеличилась в разы. Ежедневный прирост регулярно обновляет антирекорды - в пятницу сообщили о более чем 11 тысячах инфицированных. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 403 тысячи 290 человек.