В Европу приходит зимнее время

Новости

"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль Классико" 19:26
Фигуристка Щербакова намерена реабилитироваться после ошибки 19:26
Туктамышева призналась, что было тяжело вернуть тройной аксель в программу 19:18
Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах 19:11
Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов 19:11
Disney сделает Золушку чернокожим юношей 18:51
Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику 18:49
МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении дистанционного обучения 17:48
Замглавы московской таможни арестован за взятку в полмиллиона рублей 17:11
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ 16:45
РПЦ не поддержала идею введения налога за бездетность 16:44
Разработаны новые средства спасения для летчиков 16:40
Турция работает над введением в строй российских ЗРС С-400 16:21
"Динамо" обыграло "Сочи" в первом матче под руководством нового тренера 16:13
Работа над "Шерлоком Холмсом 3" отложена на неопределенный срок 16:00
Министр спорта РФ назвал нападение на арбитра в Грозном безобразием 15:58
Мариинский театр открыл продажу именных билетов 15:37
Полиция возбудила дело после ДТП с автобусами под Новосибирском 15:31
МИД РФ призвал ливийцев придерживаться мирных договоренностей 15:18
В Балашихе открыли памятник главному маршалу артиллерии М. Неделину 15:17
Вирусолог назвал день, когда произойдет пик заболеваемости COVID-19 14:46
В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу 14:42
Вышел клип, посвященный российским бойцам UFC 14:35
Кириенко рассказал о новых ролях регионов России 14:31
Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 18:14
Рубрика: В мире

В Европу приходит зимнее время

Текст: Юрий Ершов
В ночь на воскресенье Европа переходит на зимнее время. В три часа ночи 25 октября стрелки часов будут переведены на час назад. Таким образом, до 28 марта 2021-го здесь будет царить, как пишет немецкое информагентство dpa, "нормальное время".
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Перевод времени с зимнего на летнее и наоборот был введен в 1980 году. Целью такого смещения было стремление как можно более эффективно использовать светлое время дня.

Фото: iStock
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Однако не всем такие скачки приходятся по душе. В частности, неблагоприятно они сказываются на детях. Как жалуются родители зачастую им затруднительно приспособиться к новому распорядку дня. Например, к иному времени отхода ко сну.

По наблюдениям социологического института Forsa, половина из недавно опрошенных респондентов, сообщили, что их дети в переходный период от одного распорядка дня к другому зачастую становятся более раздражительными или более уставшими, чем обычно.

Кстати, нередко путаница во времени приводит и к трагическим последствиям для животных. Привыкшие к определенному режиму жизни они продолжают, например, пересекать транспортные магистрали, допустим, в поисках корма или воды, к чему не всегда готовы автомобилисты, под колесами которых погибают ничего не ведающие о переводе часов животные. Вот почему уже сейчас соответствующие службы Германии устанавливают у наиболее уязвимых для зверей дорожных переходов предупреждающие знаки для водителей, призывая их к предельной осторожности.

Напомним, что Европейский парламент в прошлом году принял решение отказаться от перестановки времени уже в следующем году. Но вряд ли, считают авторы публикации, это случится в ближайшее время. У 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) пока нет единства в том, какое время провозгласить постоянным.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Перевод часов

Главное сегодня

Мишустин присудил премии правительства в области науки
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове