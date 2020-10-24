В Европу приходит зимнее время

В ночь на воскресенье Европа переходит на зимнее время. В три часа ночи 25 октября стрелки часов будут переведены на час назад. Таким образом, до 28 марта 2021-го здесь будет царить, как пишет немецкое информагентство dpa, "нормальное время".

Перевод времени с зимнего на летнее и наоборот был введен в 1980 году. Целью такого смещения было стремление как можно более эффективно использовать светлое время дня.

Однако не всем такие скачки приходятся по душе. В частности, неблагоприятно они сказываются на детях. Как жалуются родители зачастую им затруднительно приспособиться к новому распорядку дня. Например, к иному времени отхода ко сну.

По наблюдениям социологического института Forsa, половина из недавно опрошенных респондентов, сообщили, что их дети в переходный период от одного распорядка дня к другому зачастую становятся более раздражительными или более уставшими, чем обычно.

Кстати, нередко путаница во времени приводит и к трагическим последствиям для животных. Привыкшие к определенному режиму жизни они продолжают, например, пересекать транспортные магистрали, допустим, в поисках корма или воды, к чему не всегда готовы автомобилисты, под колесами которых погибают ничего не ведающие о переводе часов животные. Вот почему уже сейчас соответствующие службы Германии устанавливают у наиболее уязвимых для зверей дорожных переходов предупреждающие знаки для водителей, призывая их к предельной осторожности.

Напомним, что Европейский парламент в прошлом году принял решение отказаться от перестановки времени уже в следующем году. Но вряд ли, считают авторы публикации, это случится в ближайшее время. У 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) пока нет единства в том, какое время провозгласить постоянным.