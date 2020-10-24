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Рубрика: Общество

В Москве еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

Еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2639 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 287910 человек.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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