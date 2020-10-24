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24.10.2020 11:41
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1339 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 299 человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Среди вновь выявленных случаев 9,5% - у детей , 43,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65, еще 11,8% - от 66 до 79 лет, 4,8% - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

Общество Здоровье

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