В России появятся педагогические "Кванториумы"

На базе подведомственных Минпросвещению педагогических университетов будут созданы педагогические "Кванториумы". Об этом на заседании коллегии ведомства рассказал директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Андрей Милехин.

- Современный учитель обязан владеть навыками передачи знаний с помощью цифровых технологий, - рассказал он. - В Минпросвещения принято решение о создании на базе педагогических университетов таких комплексов, как педагогический "Кванториум". Эти комплексы позволят студентам знакомиться с новейшим учебным оборудованием, осваивать современные педагогические технологии уже в университете.

Он также отметил, что педагоги должны владеть современными инструментами, методиками и подходами. Для профессионального развития и поддержки педагогов была создана национальная система их профессионального роста.