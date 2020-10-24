В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России

Американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 позиционируется как единственный самолет, который способен эффективно выполнять боевые задачи в случае гипотетического военного конфликта стран НАТО и России в Европе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад американского стратегического исследовательского центра RAND, который выполняет заказы правительства США и их вооруженных сил.

В документе, в частности, отмечается, что "возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения".

Эксперты высказывают мнение о том, что при возникновении военного противостояния F-35 якобы смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта".

Военные аналитики, делающие ставку на этот самолет, призывают страны НАТО совершенствовать боевую авиацию и проводить совместные операции с F-35.

Между тем широко разрекламированный американцами истребитель-бомбардировщик, уже успел проявить себя не самым лучшим образом. Несмотря на рекордную сумму в 1,5 триллиона долларов, потраченных на программу его создания, самолет преследуют неудачи.

Например, по техническим причинам Минобороны США было вынуждено установить ограничения для полетов некоторых модификаций F-35 Lightning II на сверхзвуковой скорости. Также из-за неисправности до особого распоряжения были запрещены полеты самолетов в грозу.