Вирусолог назвал день, когда произойдет пик заболеваемости COVID-19

Максимальное число заболевших новой коронавирусной инфекцией может быть выявлено 7 ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

В этот день может быть выявлено до 20 тысяч новых заболевших. Этому есть несколько объяснений. "Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет", - рассказал ученый газете "Известия".

По словам вирусолога, главное - сохранять спокойствие. Ведь большинство людей выздоравливают. "Я думаю, мы выдержим эту эпидемию. Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем", - подчеркнул Альштейн.