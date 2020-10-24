Вирусолог назвал скрытый и неконтролируемый источник коронавируса

Переболевших COVID-19 без симптомов правильно называть вирусоносителями. Это здоровые люди, которые сами не болеют, но при этом становятся носителями вируса, считает глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Такая категория граждан "наиболее опасна" с точки зрения распространения коронавируса, так как не поддается контролю и своевременному обнаружению.

По словам академика, "бессимптомники" являются вирусовыделителями. То есть, хоть и сами не болеют, но инфекцию распространяют. Частицы вируса накапливаются во рту "бессимптомника", передаваясь другим, в основном, воздушно-капельным путем, передает "Парламентская газета".