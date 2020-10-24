Вирусолог назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса

По словам известного ученого, коронавирус - это пневмотропный вирус. Поэтому он встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: такими как грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Они, как известно, наиболее активны поздней осенью и ранней весной. Зуев не исключает, что человек, переболевший вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19, может заразиться повторно. "Это говорит о недостаточном уровне иммунитета у того человека, который заразился и заболел повторно", - подчеркивает вирусолог. Также он считает, что человек со сниженным иммунитетом, который имеет все шансы заболеть повторно, может оставаться вирусоносителем - его иммунная система не блокировала вирус.

Остается неизученным и вопрос, как долго после перенесенного заболевания сохраняется иммунитет. "Мы только предполагаем, что после вакцинации иммунитет к вирусу будет сохраняться достаточно приличное время. Это надо исследовать. Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев - это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов", - отмечает Виктор Зуев.

Он также подчеркивает, что, как и грипп, коронавирус может давать серьезнейшие осложнения. Например, поражать центральную нервную систему. Очень серьезные опасения есть у ученых по поводу влияния коронавируса на развитие плода у беременной женщины. "Учитывая, что коронавирус, как и грипп, является пневмотропным вирусом, необходимо выяснить, какова его способность проходить через плаценту. Это требует обязательного исследования. Необходимо узнать, способен ли коронавирус сохраняться в организме беременных, преодолевать плацентарный барьер и вызывать в организме плода инфекционные процессы", - отмечает Зуев.

По словам ученого, улучшение эпидситуации следует ожидать лишь к следующему лету. Скорее всего, к июлю 2021 года. "Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников - это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", - добавил ученый.

Ранее аналогичную точку зрения "Российской газете" высказал директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико.

Ученый напомнил, что пандемии "испанки" в 1918-19 гг. и "свиного гриппа" длились 19 и 15 месяцев соответственно. При "испанке" было отмечено 3 волны, наиболее смертоносной была вторая волна. "За 19 месяцев во всем мире этим гриппом переболели около 550 млн человек или 29,5 % населения, умерли 40-100 млн человек или 2,7-5,3 % населения Земли", - рассказал Брико. Пандемия COVID-19 длится 10 месяцев и при естественном развитии эпидемического процесса широкое распространение возбудителя прекратится при создании коллективного иммунитета у 60-70% населения. Это может произойти к летнему сезону 2021 года.