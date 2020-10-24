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24.10.2020 23:01
Рубрика: Спорт

Волков нокаутировал Харриса во втором раунде на турнире UFC 254

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец ММА Александр Волков нокаутировал американца Уолта Харриса во втором раунде на турнире UFC 254, который проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Минувшим летом Волков потерпел поражение от Кертиса Блэйдса, опустившись на седьмое место в рейтинге сильнейших тяжеловесов UFC. Поэтому бой против опытного Уолта Харриса был крайне необходим для того, чтобы забыть о предыдущей неудаче.

В субботу Волкову исполнилось 32 года, и он явно был намерен преподнести себе подарок. Россиянин начал бой более активно и раз за разом его увесистые удары находили лицо соперника. Харрису происходящее явно не нравилось, и он предпринял несколько попыток перевести бой в борьбу. Но Волков шансов на это не дал.

Судьба боя решилась во втором раунде. Волков нанес сильный и точный удар в туловище соперника, от которого Харрис в падении даже издал крик боли. Россиянин пошел на добивание и рефери спас американца от больших проблем, остановив поединок.

Фото: Пресс-служба UFC
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи. Онлайн-трансляция боя на турнире UFC 254

Для Волкова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях.

Главным событием турнира UFC 254 станет бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

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