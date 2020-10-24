Волков нокаутировал Харриса во втором раунде на турнире UFC 254

Российский боец ММА Александр Волков нокаутировал американца Уолта Харриса во втором раунде на турнире UFC 254, который проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Минувшим летом Волков потерпел поражение от Кертиса Блэйдса, опустившись на седьмое место в рейтинге сильнейших тяжеловесов UFC. Поэтому бой против опытного Уолта Харриса был крайне необходим для того, чтобы забыть о предыдущей неудаче.

В субботу Волкову исполнилось 32 года, и он явно был намерен преподнести себе подарок. Россиянин начал бой более активно и раз за разом его увесистые удары находили лицо соперника. Харрису происходящее явно не нравилось, и он предпринял несколько попыток перевести бой в борьбу. Но Волков шансов на это не дал.

Судьба боя решилась во втором раунде. Волков нанес сильный и точный удар в туловище соперника, от которого Харрис в падении даже издал крик боли. Россиянин пошел на добивание и рефери спас американца от больших проблем, остановив поединок.

Для Волкова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях.

Главным событием турнира UFC 254 станет бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.