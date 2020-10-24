ВОЗ отметила рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки в мире

В мире число инфицированных превысило 41,57 млн человек. За 24 часа их стало больше на 445 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки.

Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тыс., приблизившись к 1,135 млн. Напомню, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 213 860 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка (132 846 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (65 806).

Больше всего зараженных по информации ВОЗ зарегистрировано в США - 8 248 149. Далее следуют Индия (7 761 312), Бразилия (5 298 772), Россия (1 480 646), Аргентина (1 037 325), Испания (1 026 281), Колумбия (981 700), Франция (968 729), Перу (876 885), Мексика (867 559), Великобритания (810 471) и Южная Африка (710 515).