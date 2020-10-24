Впервые за 159 лет Санта лично не встретит детей в универмаге Нью-Йорка

Санта-Клаус не сможет лично пообщаться с детьми во флагманском универмаге в Нью-Йорке. Из-за опасности заражения коронавирусом праздничная традиция впервые за 159 лет будет нарушена.

"Ежегодно более 250 тысяч человек приезжают повидать Санту в универмаге на Манхэттене. В этом году традицию придется изменить и перевести общение в цифровой формат", - со ссылкой на организаторов пишет РИА Новости.

В этом году подростки будут общаться с виртуальным Санта-Клаусом на сайте магазина начиная с 27 ноября по 24 декабря. В одном сеансе одновременно смогут участвовать до трех детей. В финале путешествия они встретятся с виртуальным Сантой и смогут рассказать ему о том, что хотят получить в подарок.